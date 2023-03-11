В Венгрии на трассе столкнулись более 40 автомобилей, пострадали десятки человек. Фото и видео

В Герцегаломе, что недалеко от Будапешта в Венгрии, столкнулись более 40 авто, среди которых пять грузовиков. Вследствие аварии пострадали десятки человек.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции. ДТП произошло в субботу около 14:25 на 26-м километре трассы М1 на стороне, ведущей из столицы.

По предварительной информации, в результате аварии сгорело 19 автомобилей. Пострадали в общем 36 человек, из них 1 получил травмы, опасные для жизни, еще 13 получили тяжелые травмы.

Причиной аварии, предварительно, стала пыльная буря.

Полиция перекрыла автомагистраль М1 в обоих направлениях. На место прибыли 10 карет скорой помощи и 3 спасательных вертолета.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились граждане Украины. В результате аварии пять человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во вторник, 7 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутки. В результате ДТП на месте происшествия образовалась большая пробка.

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