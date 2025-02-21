В Балтийском море обнаружен очередной случай повреждения кабеля – Yle

В Балтийском море в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд обнаружен новый обрыв подводного телекоммуникационного кабеля. Начато расследование, береговая охрана направила на место происшествия судно.

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Как сообщает финская телекомпания Yle, речь идет о кабеле C-Lion 1, проложенном между Финляндией и Германией. Этот же кабель уже был дважды поврежден в 2024 году.

В Силах обороны Швеции подтвердили журналистам, что им известно о произошедшем.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил в соцсети X, что он в курсе проблемы, а информация о возможном ущербе воспринимается очень серьезно.

По данным Береговой охраны, неясно, когда именно произошел предполагаемый обрыв кабеля, однако властям известно об инциденте со вчерашнего дня.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости расследовать повреждение кабеля. По его словам, ущерб, по всей видимости, не повлияет на финские телекоммуникационные соединения.

Орпо также призвал к спокойствию, однако по-прежнему назвал действия российского теневого флота в Балтийском море тревожными.

По его словам, деятельность теневого флота усилила нестабильность в Балтийском море, и необходимо предусмотреть возможность вмешательства.

На место происшествия направлен корабль.

По данным шведской газеты Aftonbladet, недавнее повреждение кабеля расследуется как предполагаемый саботаж.

Коммерческий директор Cinia, государственной компании, управляющей кабелем, Ханну Муйкку также подтвердил, что на кабеле обнаружено повреждение, но утверждает, что кабель не оборван.

"Повреждение обнаружено, но в настоящее время оно никак не влияет на трафик, передаваемый по кабелю. Кто-то мог сдвинуть кабель или зацепить его. Более конкретной информации о причине ущерба у нас нет. Возможно, это внешний фактор, а может и нет", – сказал он.

По словам Муйкку, ремонт кабеля еще не начался. Cinia обратилась в Финскую национальную уголовную полицию с просьбой провести расследование ущерба.

По словам источника Yle, обрыв кабеля у берегов Готланда "не обязательно подразумевает появление нового внешнего злоумышленника".

При содействии береговой охраны Швеции начато предварительное расследование инцидента.

По данным онлайн-сервиса MarineTraffic, в среду у берегов острова Готланд зашло судно для ремонта кабелей Telepaatti. В четверг утром судно отправилось в обратный путь в финский город Турку. Корабль прибыл туда в четверг вечером, около полуночи.

Однако маршрут корабля не связан с обрывом подводного кабеля C-lion, заявил Ханну Муйкку. По его словам, Telepaattiне ремонтировал кабели Cinia.

Известно, что кабель уже дважды был поврежден в конце 2024 года. На Рождество его оборвало судно Eagle S, также он был поврежден в ноябре. Тапио Франтти, профессор кибербезопасности в Университете Ювяскюля, сказал, что обрыв кабеля в ноябре, скорее всего, был преднамеренным действием, а не случайностью.

По данным Полиции безопасности Supo, ежегодно в мире происходит около 200 обрывов подводных кабелей. Наиболее распространенной причиной обрыва является деятельность человека, например, рыболовля или постановка на якорь.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что ЕС должен иметь возможность лучше защищать свою критически важную инфраструктуру.

"Важно, чтобы в этом направлении существовало сотрудничество между государствами-членами, ЕС и НАТО. Конечно, присутствие НАТО также оказывает влияние", – сказала она.

По ее словам, важно инвестировать в новые технологии, такие как датчики, а также использовать спутники и беспилотники для мониторинга Балтийского моря.

C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.