В Австрии вооруженная банда напала на украинских подростков

В городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет стали жертвами нападения вооруженной группы преступников. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта.

Подростки предварительно договорились в соцсети о встречи с неизвестным, который якобы хотел купить у них куртку, пишет местное издание Heute.

Около 16:15 они встретились с покупателем, который заманил их в подземный переход. Когда незнакомец померил куртку, в переход с двух сторон вошли четыре-пять человек в масках, один из них достал пистолет. Злоумышленник потребовал, чтобы старший из братьев отдал деньги, ценные вещи и одежду, которую он привез с собой.

17-летний подросток начал сопротивляться, завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил парня в верхнюю часть тела. Младший брат бросился к нему на помощь, а преступники разбежались.

Ранение оказалось серьезным, мальчика доставили в больницу. Его брат получил незначительные травмы лица. Полиция Граца начала расследование инцидента.

Напомним, что украинского подростка Юрия Крученика, которого жестоко избили в Париже, уже выписали из больницы. В начале марта стало известно, что он дал первые показания по делу о нападении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

15 января в центре Парижа группа подростков с битами, металлическими прутьями и ножами напала на украинца, который с друзьями возвращался из колледжа. Парень попал в больницу с тяжелыми травмами.