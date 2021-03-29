В Австрии вооруженная банда напала на украинских подростков
В городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет стали жертвами нападения вооруженной группы преступников. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта.
Подростки предварительно договорились в соцсети о встречи с неизвестным, который якобы хотел купить у них куртку, пишет местное издание Heute.
Около 16:15 они встретились с покупателем, который заманил их в подземный переход. Когда незнакомец померил куртку, в переход с двух сторон вошли четыре-пять человек в масках, один из них достал пистолет. Злоумышленник потребовал, чтобы старший из братьев отдал деньги, ценные вещи и одежду, которую он привез с собой.
17-летний подросток начал сопротивляться, завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил парня в верхнюю часть тела. Младший брат бросился к нему на помощь, а преступники разбежались.
Ранение оказалось серьезным, мальчика доставили в больницу. Его брат получил незначительные травмы лица. Полиция Граца начала расследование инцидента.
Напомним, что украинского подростка Юрия Крученика, которого жестоко избили в Париже, уже выписали из больницы. В начале марта стало известно, что он дал первые показания по делу о нападении.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
15 января в центре Парижа группа подростков с битами, металлическими прутьями и ножами напала на украинца, который с друзьями возвращался из колледжа. Парень попал в больницу с тяжелыми травмами.
У него был пробит череп, переломаны руки, ребра, он получил травму глаз и ножевые ранения. Мальчик неделю провел в коме.
Это событие вызвало большой резонанс во Франции. На него отреагировала мэр Парижа Анн Идальго, а также министр внутренних дел этой страны Жеральд Дарманен. Кроме того, поддержку Юрию высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Через две недели после события полиция задержала нападавших. Среди них восемь несовершеннолетних, которым от 14 до 17 лет, и один 18-летний. В основном они проживают в предместье Парижа, городе Ванв. Пятеро из них взяты под стражу, остальные отпущены под судебный надзор.