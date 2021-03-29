В Австрії озброєна банда напала на українських підлітків
У місті Грац (Австрія) двоє братів-українців 15 і 17 років стали жертвами нападу озброєної групи злочинців. Інцидент трапився в неділю, 28 березня.
Підлітки попередньо домовилися в соцмережі про зустрічі з невідомим, який нібито хотів купити у них куртку, пише місцеве видання Heute.
Близько 16:15 вони зустрілися з покупцем, який заманив їх у підземний перехід. Коли незнайомець поміряв куртку, до переходу з двох боків увійшли чотири-п'ять осіб у масках, один із них дістав пістолет. Зловмисник вимагав, щоб старший із братів віддав гроші, цінні речі і одяг, який він привіз із собою.
17-річний підліток почав чинити опір, зав'язалася бійка. Один із нападників дістав ніж і вдарив хлопця у верхню частину тіла. Молодший брат кинувся до нього на допомогу, а злочинці розбіглися.
Поранення виявилося серйозним, хлопчика доправили до лікарні. Його брат отримав незначні травми обличчя. Поліція Граца почала розслідування інциденту.
Нагадаємо, що українського підлітка Юрія Крученика, якого жорстоко побили в Парижі, вже виписали з лікарні. На початку березня стало відомо, що він дав перші свідчення у справі про напад.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня в центрі Парижа група підлітків із битками, металевими прутами й ножами напала на українця, який із друзями повертався з коледжу. Хлопець потрапив до лікарні з важкими травмами.
У нього були пробитий череп, переламані руки, ребра, він отримав травму очей і ножові поранення. Хлопчик тиждень провів у комі.
Ця подія викликала великий резонанс у Франції. На неї відреагувала мер Парижа Анн Ідальго, а також міністр внутрішніх справ цієї країни Джеральд Дарманен. Окрім того, підтримку Юрію висловив президент України Володимир Зеленський.
Через два тижні після події поліція затримала нападників. Серед них вісім неповнолітніх, яким від 14 до 17 років, і один 18-річний. Здебільшого вони проживають у передмісті Парижа, місті Ванв. П'ятьох із них узяли під варту, решту відпустили під судовий нагляд.