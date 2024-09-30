Предварительные результаты парламентских выборов в Австрии свидетельствуют о победе ультраправой "Партии свободы" во главе с бывшим руководителем МВД страны Гербертом Киклем. Его политическая сила получила 29,2% голосов.

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Ближайшая соперница ультраправых – Австрийская народная партия действующего канцлера Карла Нехаммера набрала 26,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального министерства внутренних дел Австрии.

По его данным, всего было подано 4 753 340 голосов, что обеспечило высокую явку на уровне 74,9%. Стоит отметить, что ультраправая Австрийская партия свободы стала лидером парламентских перегонов впервые в послевоенной истории страны.

На втором месте оказалась Австрийская народная партия действующего канцлера Карла Нехаммера с 26,5%. Социал-демократическая партия Австрии получила 21%.

Результат в 29,2% голосов позволит ультраправой "Партии свободы" получить около 58 мест из 183 в парламенте. Политическая сила действующего канцлера может рассчитывать на 52 мандата, а Социал-демократическая партия – на 41.

Стоит отметить, что глава ультраправой "Партии свободы" Герберт Кикль считается близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вместе с венгерским премьеров и чешским оппозиционным лидером Андреем Бабишем они недавно создали коалицию правых популистов и националистов "Патриоты за Европу", которая имеет крупнейшую оппозиционную фракцию в Европарламенте.

Также известно, что австрийская "Партия свободы" сотрудничала с различными российскими субъектами, по меньшей мере, с 2008 года. В декабре 2016 года руководство политической силы подписало официальное соглашение о "Кооперации и сотрудничестве" с кремлевской партией "Единая Россия".

Герберт Кикль неоднократно повторял кремлевские нарративы о войне в Украине. В частности, политик вместе с единомышленниками обвиняет НАТО в развязывании войны и говорят, что "основную выгоду от этого получают США". Также ультраправые австрийские политики выступают против поддержки Украины и санкций в отношении РФ.

Напомним, в Германии состоялись местные выборы в Саксонии и Тюрингии, по результатам которых большинство голосов набрала ультраправая партия "Альтернатива для Германии". По сравнению с предыдущими выборами в 2019 году политическая сила существенно улучшила свой результат, набрав 32,9% голосов.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте остро отреагировали на решение правительства Венгрии распространить схему получения венгерской "Национальной карты" на граждан государства-агрессора России и Беларуси.

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