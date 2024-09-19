'Беларусь и Россия угрожают безопасности ЕС': евродепутаты раскритиковали 'национальную карту' Орбана

В Европейском парламенте остро отреагировали на решение правительства Венгрии распространить схему получения венгерской "Национальной карты" на граждан государства-агрессора России и Беларуси. Евродепутаты подчеркнули, что Москва и Минск представляют угрозу всему Европейскому союзу, и призвали приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне.

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Такие мнения высказывали депутаты ЕП во время пленарных дебатов в Страсбурге в среду, 18 сентября, передает Укринформ. По их словам, Венгрия таким шагом ставит под угрозу безопасность ЕС.

"Беларусь и Россия угрожают безопасности ЕС. Инструментализация мигрантов, дезинформация, проникновение, саботаж и шпионаж", – сказала представитель Еврокомиссии Стелла Кириакидес.

По ее словам, страны ЕС поступают правильно, вводя ограничительные меры против россиян. В то время, когда Евросоюз приостановил упрощение визового режима с РФ, Будапешт решил в одностороннем порядке облегчить въезд гражданам страны-агрессора, отметила она.

Кириакидес также подчеркнула, что предоставление россиянам и белорусам доступа ко всем странам Шенгенской зоны без надлежащей проверки безопасности может противоречить политике ЕС.

Французский депутат Фабиен Келлер, представительница группы "Renew", инициировавшая эти слушания, призвала не ждать разъяснений Венгрии, а приостановить членство этой страны в Шенгенской зоне. Она констатировала, что неограниченное количество россиян может въехать в Венгрию, а значит и в ЕС, что полностью противоречит политике блока с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Это главный вопрос внутренней безопасности для всех европейских граждан. Поэтому я призываю Комиссию и государства-члены рассмотреть возможность временной приостановки статуса Венгрии как члена Шенгенской зоны, как это предусмотрено статьей 29 Шенгенского кодекса. Давайте действовать решительно против этой угрозы нашей общей безопасности", – призвала Келлер.

Венгерский министр по делам Европы и представитель Совета Европы на этих дебатах Янош Бока заявил, что любое государство-член ЕС может выдавать национальные виды на жительство и работу, которые предлагают определенную степень упрощения процедур или предоставляют другие преимущества определенным гражданам.

По его словам, это не означает нарушения или обхода правил Евросоюза.

"Что касается безопасности Шенгенской зоны, то все проверки, предусмотренные соответствующими шенгенскими инструментами, будут продолжаться", – заявил Бока.

Напомним, что 8 июля правительство Венгрии распространило действие программы "Национальная карта" на граждан России и Беларуси. Эта программа позволяет государству приглашать неограниченное количество людей из этих стран. Карта, действительная в течение двух лет, может быть продлена несколько раз и дает возможность воссоединения семьи для любого владельца. Таким образом, россияне и белорусы будут иметь доступ ко всем странам Шенгенской зоны без тщательной проверки на безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным циничным заявлением о том, что для окончания войны в Украине "необходимо встретиться" президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину.

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