На местных выборах в Германии лидируют пропутинские правые популисты: что происходит

В Германии состоялись местные выборы в Саксонии и Тюрингии, по результатам которых большинство голосов набирает крайняя права партия "Альтернатива для Германии". По сравнению с предыдущими выборами в 2019 году политическая сила существенно улучшила свой результат, набрав 32,9% голосов.

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Такой результат выборов предвещает сложные коалиционные переговоры. Об этом сообщает "Укринформ".

В Тюрингии популистская политическая партия "Альтернатива для Германии" со значительным отрывом опережает конкурентов. Граждане Германии отдали за нее почти 33% голосов, в то время как на предыдущих выборах в 2019 году эта партия получила 23,4%.

В соседней Саксонии партия "Альтернатива для Германии" набрала 30,8%, однако на первом месте остался Христианско-демократический союз с 31,8% голосов.

Результаты голосования свидетельствуют о том, что предстоят сложные коалиционные переговоры. До сих пор ни одна из партий не выражала готовности к созданию коалиции с правой "Альтернативой для Германии".

Политическая партия "Альтернатива для Германии" известна своими пророссийскими и антиукраинскими настроениями. После начала Революции достоинства в Украине осенью 2013 года и особенно после начала агрессии России против Украины весной 2014 года, руководителей партии неоднократно замечали в откровенно антиукраинских высказываниях.

Более того, представители партии в 2018 году посетили аннексированный Крым. Тем не менее, член фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Гансйорг Мюллер, а также один из трех заместителей федерального председателя партии Георг Пацдерски критиковали эту поездку.

В марте 2019 года лидер партии Александр Гауланд в интервью российским пропагандистам заявил, что они считают войну на Донбассе внутренним делом Украины и что Германия не должна ввязываться во внутренние дела Украины или России. Он также отметил, что их партия против западных санкций, введенных против России.

Депутат Гуннар Линдман открыто поддерживает российскую агрессию, распространяя фейки, открыто освещая свои поездки на оккупированные территории, а также оставляя оскорбительные комментарии под официальными страницами органов власти Украины в соцсетях.

Напомним, в Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего наши Силы обороны получат на вооружение еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и в следующем году) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

– Позже в МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки в следующем году будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

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