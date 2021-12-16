В Австралии ветер поднял надувной батут, погибли четверо детей: выяснились детали трагедии. Фото

В Австралии на северо-западе Тасмании в начальной школе Hillcrest ветер поднял надувной батут. Вследствие происшествия погибли четверо детей, еще четверо получили тяжелые ранения.

Погибшими оказались ученики шестого класса - две девочки и два мальчика. Об этом сообщают газеты The Age и The Guardian.

В школе проводился праздник "Большой день в школе" по случаю окончания учебного года, и дети играли в надувном батуте-замке.

"В тот день, когда эти дети должны были праздновать последний день в начальной школе, вместо этого мы все оплакиваем их потерю", - отметил комиссар полиции Даррен Хайн.

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До сих пор неясно, сколько всего детей было на батуте, когда он взлетел в воздухе на 10 метров. В результате батут оказался на дереве в 50 метрах от своего первоначального места.

Отмечается, что пятеро детей находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии. Для их госпитализации вызвали несколько вертолетов скорой помощи.

Хайн добавил, что расследование продолжается, и коронер уже посетил место происшествия.

Премьер-министр Тасмании Питер Гутвейн назвал трагедию "разрушительной и душераздирающей".

"Мне сложно подобрать правильные слова в таких трагических обстоятельствах. Я уверен, что говорю от имени всех тасманийцев, выражая свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким всех, кого коснулась сегодняшняя трагедия", - добавил он.

Школа объявила, что закрывается до конца четверга, и попросила родителей срочно забрать своих детей. На кадрах с места происшествия видно, как они прибывают в школу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Нигера в понедельник, 8 ноября, произошел пожар. В результате погибли минимум 25 детей. Им было от пяти до шести лет.

В американском штате Техас во время соревнований по драг-рейсингу автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате погибли двое детей, еще восемь человек получили травмы.