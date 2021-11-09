В Нигере произошел пожар в школе, погибли 25 детей

На юге Нигера в понедельник, 8 ноября, произошел пожар. В результате погибли минимум 25 детей. Им было от пяти до шести лет.

Известно, что в учебном заведении загорелись классные комнаты. Они находились в соломенной хижине, пишет ВВС. Причина возгорания пока неизвестна, она устанавливается.

Огонь вспыхнул утром, когда школьники как раз находились на уроках в городе Маради. Пожар уничтожил три класса, уточнил мэр города Чайбу Абубакар.

Очевидцы ЧП видели, как с места трагедии уносили несколько детских тел, а также как раненых детей помещали в автомобили для транспортировки в местную больницу. Некоторые пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии. Все занятия в школе временно приостановили.

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Издание отмечает, что общей сложности во время пожара было разрушено 28 соломенных классных комнат, что вызвало общественный резонанс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ресторане Mamamia на проспекте Победы в Киеве произошел мощный пожар, он сгорел дотла. Возгорание случилось ночью.