В Техасе автогонщик въехал в толпу зрителей: погибли дети

В американском штате Техас во время соревнований по драг-рейсингу автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате погибли двое детей, еще восемь человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции города Керрвиль, мероприятие проводилось на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. Во время заезда один из гонщиков потерял управление и врезался в машины зрителей, которые были припаркованы неподалеку.

В результате аварии скончались двое детей шести и восьми лет. Виновник трагедии находится в стабильном состоянии.

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Двух мужчин и двух женщин, получивших серьезные травмы, доставили в больницы. Кроме того, четырехмесячного младенца и четырехлетнюю девочку доставили в Региональный медицинский центр Петерсона в Керрвиле. Еще двум людям оказали помощь на месте происшествия.

Правоохранители ведут расследование причин инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Чоп разбился известный гонщик Юрий Новак. По неподтвержденным данным, трагедия произошла во время проведения нелегальных уличных гонок. Вместе с 28-летним Юрием, который сидел на пассажирском кресле DAEWOO Sens, погиб также 40-летний Дмитрий – водитель этого автомобиля.