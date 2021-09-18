В Австралии акция против локдауна вышла из-под контроля: пострадали 10 полицейских. Фото и видео

В австралийском Мельбурне (столица штата Виктория) в субботу, 18 сентября, люди вышли на митинги против локдауна. В ходе акции протеста начались противостояния с правоохранителями, пострадали 10 полицейских, шесть из них были госпитализированы.

Многие из протестовавших нарушали карантин, находясь в людном месте без масок, сообщает телеканал 9News. В результате были задержаны 235 человек, из них 193 – за нарушение карантинных мер.

Граждане скандировали "больше никаких ограничений" и "увольте Дэна Эндрюса" (премьера штата Виктория – Ред.), многие принесли с собой плакаты.

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Митинги были запланированы и чтобы их остановить в Центральном деловом районе утром собрались больше двух тысяч полицейских. Правоохранители мобилизовали все силы, чтобы арестовать нарушителей карантина.

Демонстранты же собрались заранее в Ричмонде на окраине Мельбурна. Когда они прорвались через окружение, силовики распылили слезоточивый газ.

Митингующие также применили силу к полицейским, последние получили переломы конечностей, пальцев и носа, разрывы мышц и ушибы.

"Мы увидели злобных, агрессивных молодых мужчин, которые боролись с полицией, а не протестовали против нарушений свободы", – рассказал Марк Галлиотт, командир из полиции Виктории.

Для того, чтобы нарушителям не удалось сбежать, до 14:00 не ходили поезда, трамваи и автобусы до центра Мельбурна. Всего на митинг вышли 500-700 протестующих.

Напомним, в конце августа Австралия заявила о рекордных 1 323 случаях коронавирусной инфекции. В стране зафиксировали вспышку Дельты.

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