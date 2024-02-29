В Армении после ссор с Россией заговорили о курсе на присоединение к ЕС

После того, как Армения "заморозила" свое участие в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Россия, в Ереване заговорили о возможном курсе в Евросоюз. Страна должна двигаться в том направлении, которое обеспечит ей наибольшую безопасность.

Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в комментарии "Радио Азатутут". По его словам, власти обдумывают, как уменьшить опасности, которые могут угрожать стране.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия является нашей самой большой системой безопасности", – сказал Симонян журналистам.

Спикер отметил, что об изменении "вектора" речь не идет. В настоящее время власти Армении обсуждают, как увеличить безопасность страны.

"Я думаю, что нам следует думать в этом направлении, но опять же я не хочу спешить, потому что в случае с государством нехорошо делать резкие шаги", - добавил он.

При этом Ален Симонян отметил, что власти Армении никогда не обсуждали потенциальное членство страны в НАТО.

Напомним, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Он также подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении.

Также в последние месяцы Пашинян неоднократно заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимую помощь от Москвы во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время ранее дружественные к России страны "убегают" от умирающей империи. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан все активнее ищут возможности сотрудничества в сфере торговли и безопасности с Европой, Китаем и США.

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