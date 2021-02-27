В Антарктиде от ледника откололся айсберг размером больше, чем Киев. Видео

В Антарктиде возле британской исследовательской станции "Галлей" от ледника откололся огромный айсберг, который за площадью превышает Киев.

Как передает The Guardian, разлом произошел на шельфовом леднике Бранта. От него откололась часть в 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На станции Британской антарктической службы "Галлей" в это время никого не было, поэтому опасности для жизни людей инцидент не представил.

Ученые отметили, что несколько больших разломов в этом районе ранее не было. Исследователи сравнили размер айсберга с Лондоном.

В то же время Британская антарктическая служба ранее фиксировала большие трещины возле своей базы и заявляла об угрозе разлома. Заявлялось, что "это неминуемо".

"Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики – совершенно нормальная часть их существования, крупные айсберги, подобные этому... остаются довольно редкими и захватывающими", – отметил профессор геологии из Соединенного Королевства Адриан Лакман.

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