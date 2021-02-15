Возле украинской станции в Антарктиде снег "зацвел" красным и зеленым. Фото необычного явления

В Антарктиде в районе украинской станции "Академик Вернадский" "зацвел" снег – он стал малиновым и зеленым.

Такое явление негативно влияет на экологию, способствуя изменению климата. Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook в понедельник, 15 февраля.

Уточняется, что "цветение" снега произошло в конце антарктического лета. Такая окраска появилась в результате развития микроскопических водорослей.

"Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать", – пояснили ученые.

Зеленый цвет образовался благодаря пигменту хлорофилл, а красный – это каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.

Как подчеркнули эксперты, из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется еще больше.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что в районе запланировано совместное исследование явления учеными из Украины и британского Университета Кембриджа. Цель – определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается разноцветным снегом, и оценить масштаб таяния в результате глобального потепления.

Напомним, в феврале 2020 года вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стал проступать красного цвета снег, местами напоминавший кровавые разводы.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин заявил, что Антарктиду "открыли русские моряки".