В Амстердаме во время беспорядков прогремел взрыв: в сети опубликовали видео

В сети появилось видео взрыва в столице Нидердандов Амстердаме, который якобы произошел во время протестов из-за локдауна, введенного на фоне распространения коронавируса.

Инцидент случился в одном из районов города Осдорп. Кадры распространили в Twitter пользователь под ником "Mike Hawke" 26 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Злоумышленники в Амстердаме сделали самодельную бомбу и взорвали ее. Вечерние беспорядки", – написал он

На видео видно, как что-то взорвалось возле грузового автомобиля.

Еще один пользователь опубликовал кадры взрыва с другого ракурса.

Протесты в Нидердандах из-за жесткого карантина проходят уже несколько дней. Они сопровождаются погромами и поджогами.

Несмотря на это, власти страны не намерены ослаблять ограничения, среди которых комендантский час с 21:00 до 04:30, пишет ВВС.

Накануне в сети распространили фейк о подрыве моста в Амстердаме. Как оказалось, за взрыв выдали инцидент на Новый год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах после митингов против коронавирусных ограничений 23-24 января, которые были разогнаны из-за комендантского часа, группа молодых людей подожгла центр тестирования на COVID-19 и забросала полицию петардами.