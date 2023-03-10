В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу в церкви: семеро погибших, много раненых. Фото

Вечером 9 марта в Гамбурге, крупном портовом городе на севере Германии, произошла стрельба в зале собраний храма "Свидетелей Иеговы". Неизвестный мужчина вошел в здание и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать присутствующих.

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В результате погибли семеро человек, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили корреспонденты BILD, опубликовав первые кадры с места трагедии, которое оцеплено полицией.

Преступник, устроивший в церкви бойню, успел скрыться до того, как правоохранители прибыли на тревожный вызов. Он объявлен в розыск и предварительно мотивы его преступления неизвестны.

Известно, что один из посетителей пытался выбраться живым из здания. Однако пуля злоумышленника настигла его буквально на крыльце, здесь и было обнаружено его тело офицером полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе в Азербайджане произошла стрельба в гипермаркете. Один из нападавших задержан правоохранительными органами, второй был убит.

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