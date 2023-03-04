В Баку произошла стрельба в гипермаркете, террористы обезврежены. Видео

В Баку, Азербайджан, произошла стрельба в гипермаркете. Один из нападавших задержан правоохранительными органами, второй – убит.

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Об этом сообщает азербайджанское издание Аz.sputniknews. Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и тело погибшего, изъяли доказательства, имеющие значение для дела.

"Правоохранительные органы республики задержали одного человека, подозреваемого в утреннем нападении на гипермаркет, расположенном в Хатаинском районе", – сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, второй подозреваемый оказал вооруженное сопротивление полиции при поимке и был убит.

В ведомстве также сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из подозреваемых в нападении – Рухлан Исмайлов, 2001 года рождения – скрывался в доме №19 по улице Тагиева в Сабаильском районе.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление полицейским, применив автоматическое оружие, но вследствие принятых мер был нейтрализован. Оперативные мероприятия продолжаются.

"В ходе инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Юнибанк" Самир Шейдаев получил различные телесные повреждения в результате обстрела из огнестрельного оружия, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб", – говорится в информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Было установлено, что инцидент произошел в результате вооруженного нападения во время закладки крупной суммы денег в принадлежащий Unibank банкомат, расположенный на территории гипермаркета.

На видео был зафиксирован моменты задержания лица, предположительно участвовавшего в вооруженном нападении в гипермаркете Браво.

По данным пресс-службы МВД, в связи с инцидентом на место происшествия прибыла оперативная группа, проводится расследование. Принимаются меры по задержанию правонарушителей.

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