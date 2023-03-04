newspaper
img

В Баку произошла стрельба в гипермаркете, террористы обезврежены. Видео

Анастасия Ковалева
Мир
2 минуты
1,3 т.
В Баку произошла стрельба в гипермаркете, террористы обезврежены. Видео

В Баку, Азербайджан, произошла стрельба в гипермаркете. Один из нападавших задержан правоохранительными органами, второй – убит.

Видео дня

Об этом сообщает азербайджанское издание Аz.sputniknews. Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и тело погибшего, изъяли доказательства, имеющие значение для дела.

"Правоохранительные органы республики задержали одного человека, подозреваемого в утреннем нападении на гипермаркет, расположенном в Хатаинском районе", – сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, второй подозреваемый оказал вооруженное сопротивление полиции при поимке и был убит.

В ведомстве также сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из подозреваемых в нападении – Рухлан Исмайлов, 2001 года рождения – скрывался в доме №19 по улице Тагиева в Сабаильском районе.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление полицейским, применив автоматическое оружие, но вследствие принятых мер был нейтрализован. Оперативные мероприятия продолжаются.

В Баку произошла стрельба в гипермаркете, террористы обезврежены. Видео

"В ходе инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Юнибанк" Самир Шейдаев получил различные телесные повреждения в результате обстрела из огнестрельного оружия, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб", – говорится в информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Было установлено, что инцидент произошел в результате вооруженного нападения во время закладки крупной суммы денег в принадлежащий Unibank банкомат, расположенный на территории гипермаркета.

На видео был зафиксирован моменты задержания лица, предположительно участвовавшего в вооруженном нападении в гипермаркете Браво.

По данным пресс-службы МВД, в связи с инцидентом на место происшествия прибыла оперативная группа, проводится расследование. Принимаются меры по задержанию правонарушителей.

В Баку произошла стрельба в гипермаркете, террористы обезврежены. Видео

Как собщал OBOZREVATEL, в Нагорном Карабахе сохраняется напряженная ситуация. Она обострилась после того, как азербайджанские активисты перекрыли дорогу в Лачинском коридоре – она связывает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ханкенди (армянское название – Степанакерт) с Арменией. Протестующие требуют предоставить специалистам из Азербайджана доступ к полезным ископаемым, расположенным в этом регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!