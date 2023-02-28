В Германии произошла стрельба возле школы, есть раненые: появились подробности

В Германии во вторник, 28 февраля, произошла стрельба возле школы. Вследствие ЧП есть раненые.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild. В частности, стрельба была слышна в Брамше, Нижняя Саксония.

Свидетели, которые слышали инцидент возле начальной школы, позвонили в полицию во вторник около 7:30 утра.

Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелка. Однако вследствие ЧП два человека получили серьезные огнестрельные ранения.

Саму школу инцидент не затронул. Школьники и учителя, которые также слышали стрельбу, в настоящее время находятся под присмотром.

Напомним, в Израиле произошло очередное ЧП. Неизвестные открыли стрельбу возле ресторана. Полицейские приступили к поиску злоумышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт. Погибли 8 человек. Также есть много раненых. Террорист начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Вскоре на место прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

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