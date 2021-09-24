Главарь талибов о возвращении казней в Афганистане: мы будем устанавливать свои законы

Один из основателей движения "Талибан" Норуддин Тураби заявил, что правительство будет устанавливать жестокие законы в Афганистане. Талибы хотят проводить казни и ампутации конечностей.

Он отверг возмущения общественности по этому поводу. По словам главаря талибов, возможно, исполнять смертельный приговор будут не на публике, как это было раньше, пишет Associated Press.

"Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана... Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", – заявил Тураби.

Отметим, что во время предыдущего правления "Талибана" в Афганистане 60-летний Тураби был министром юстиции и главой "Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока", по сути, религиозной полиции.

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Жестокие наказания тогда проводили на глазах у сотен людей на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети. Казни осужденных убийц производились одним выстрелом в голову. Воров наказывали ампутацией руки, осужденным за грабеж также ампутировали руку и ногу.

Кто такие талибы?

"Талибан" – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях. 15 августа 2021 года террористическая группировка захватила власть в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Талибан" ввел запрет на обучение девочек в средних школах Афганистана. Перед открытием учебных заведений Министерство образования пригласило на обучение только мальчиков и учителей-мужчин.