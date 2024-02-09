'Уже привыкли к параноидальным обоснованиям': в Польше отреагировали на обвинения Путина, оправдавшего нацистов

Российский диктатор Владимир Путин во время скандального интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обвинил поляков в начале Второй мировой войны. По его теории, Польша якобы спровоцировали Гитлера напасть на нее тем, что "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой". Этим "кремлевский фюрер" по сути оправдал действия Адольфа Гитлера.

В Польше отреагировали на "параноидальные" обвинения Путина. Министр иностранных дел Радослав Сикорский ответил на упрек Путина в соцсети Х.

Сикорский отметил, что это уже не первая попытка России обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны. Этим Путин пытается обосновать полномасштабное вторжение РФ в Украину

"Российский диктатор Владимир Путин уже не впервые обвиняет Польшу, в которую вторгся СССР 17.09.1939, в развязании Второй мировой войны. Мы привыкли к параноидальным обоснованиям вторжения России в Украину в 2022 году", – написал он.

Министр иностранных дел Польши также возмутился действиями Такерома Карлсона, транслирующего "параною" Путина в мир.

"Шокирует тот факт, что на этот раз это позволяет транслировать американский журналист", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

Американский ведущий Такер Карлсон в качестве западного журналиста взял интервью у российского диктатора Путина. Оно длится более двух часов. В течение этого времени Путин прибегал к пространным псевдоисторическим экскурсам и лишенного какой-либо логики бреду.

В Белом доме прокомментировали интервью Карлсона с Путиным. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби назвал оправдания войны в Украине, которые выражал Путин в этом интервью, "совершенно фальшивыми и бессмысленными".

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