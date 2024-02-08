Нет необходимости слушать никчемные оправдания диктатора: в Белом доме прокомментировали интервью Карлсона с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин не должен получить еще однин рупор для оправдания войны в Украине. Тем более эти оправдания "совершенно фальшивы и бессмысленны".

Так прокомментировал спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявление Такера Карлсона относительно его интервью с российским президентом. Кирби добавил, что в настоящее время неуместно комментировать событие, которое еще не произошло.

Напомним, что Карлсон специально посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он также изъявил желание пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – абсолютно фальшивым и бессмысленным – причинам он попытается это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость" – сказал Кирби.

Карлсон за время вторжения в Украине распространил ряд фейков, в частности утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвали "украинские власти". Он также запустил шоу на канале "Россия 24".

Как сообщал OBOZ.UA, Карлсон еще 1 февраля был замечен в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Москву.

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