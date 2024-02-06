Уже четвертые за последние годы: в Иране заявили о совместных военных учениях с Россией и Китаем

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что его страна намерена провести совместные военные учения в Китаем и государством-террористом Россией. Мероприятия должны состоятся до 19 марта.

Шахрам Ирани выдал, что учения пройдут с целью "обеспечения региональной безопасности и реализации общих интересов". Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Командующий иранских ВМС отметил, что для участия в совместных учениях также приглашен ряд других стран. Однако в своем выступлении от упомянул только о России и Китае.

Также он рассказал, что наиболее важной стратегией ВМС Ирана в нынешней ситуации является "защита интересов и экономических ресурсов исламской системы и народа".

"Сопровождая иранские корабли в море, мы защищаем судоходство Исламской Республики Иран и помогаем странам, которые нуждаются в поддержке, для обеспечения безопасности", – заявил Шахрам Ирани.

Кроме того, он добавил, что в ближайшее время несколько новых кораблей войдут в состав военно-морского флота Ирана.

Стоит отметить, что если РФ, Иран и Китай проведут учения в начале весны 2024 года, то это будут уже четвертые совместные учения с этими странами за последние годы.

Напомним, Соединенные Штаты обратились к Китаю с просьбой помочь в борьбе с йеменскими хуситами, которые продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море. В частности, американская сторона просит, чтобы Пекин призвал Иран повлиять на боевиков.

Ранее сообщалось, что Иран может "выйти из-под контроля" и произвести достаточное количество оружейного обогащенного урана для ядерного оружия за неделю. Для этого страна использовала бы только 60% своих запасов, а остальное могут потратить на изготовление шести боеголовок за один месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран похвастался, что держит четыре военных флотилии в международных водах. Какие именно задачи они там выполняют, в ВМС не уточнили, но заверили, что "действуют, несмотря на сговор врагов".

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