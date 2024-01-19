Иран похвастался, что имеет четыре военных флотилии в международных водах: что это значит

Морские военные Ирана активно действуют на международной и океанской арене. В настоящее время в международных водах действуют четыре военных флотилии этой страны.

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Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. По его словам, ВМФ страны "действует, несмотря на сговор врагов".

Шахрам Ирани называет миссию военной флотилии ВМС в международных и океанских водах "многогранной". Однако какие именно грани у деятельности морских военных Ирана, командующий не уточнил.

Согласно официальным данным, в иранских ВМС есть 3 субмарины, 5 корветов, 10 ракетных катеров, 10 малых десантных кораблей и 52 патрульных катера. В морской авиации, которая присутствует только в Персидском заливе, 5 самолетов и 19 вертолетов. Основу подводного флота Ирана составляют 3 советских дизельных подводных лодок "Палтус". Вообще основными поставщиками морской техники в Иран являются Россия и Китай.

В мире ВМС Ирана считают официальными пиратами. Их нападения на танкеры в Персидском заливе, массово начавшиеся еще в 2019 году, участились с весны 2023 года. А последний случай произошел в январе этого года. Военные Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе.

Чаще всего целями ВМФ Ирана бывают суда, которые перевозят иракскую сырую нефть. Причем официально иранские власти признают захват танкеров, правда, называют это конфискацией.

Как сообщал OBOZ.UA, мир готовится к расширению войны на Ближнем Востоке. У администрации президента США уже есть планы ответа на потенциальную эскалацию хуситов, которые при поддержке Ирана атакуют коммерческие суда в Красном море.

В США считают, что у Ирана достаточно ресурсов для создания ядерного устройства. Если Тегеран решит, что ему нужно ядерное оружие, то государству может понадобиться для его создания не более двух недель.

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