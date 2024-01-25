США попросили Китай помочь с хуситами, атакующими корабли в Красном море: в FТ раскрыли подробности

Соединенные Штаты обратились к Китаю с просьбой помочь в борьбе с йеменскими хуситами, которые продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море. В частности, американская сторона просит, чтобы Пекин призвал Иран повлиять на боевиков.

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Стоит отметить, что переговоры США и Китая о хуситах продолжаются уже несколько месяцев. Об этом сообщает Financial Times.

В течение последних трех месяцев американские чиновники неоднократно поднимали вопрос о йеменских хуситах с представителями Китая. Через официальных представителей Пекина американские власти просили передать предупреждение Ирану, чтобы тот не разжигал напряженность на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, проблему йеменских хуситов обсуждали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен. По предварительным данным, пока просьбы Соединенных Штатов не получили желаемого ответа от Китая.

В то же время в США заявили, что будут продолжать поднимать вопрос йеменских хуситов перед Китаем. Однако американские чиновники признаются, что настроены скептически в данном вопросе.

При этом другой американский чиновник рассказал, что Китай в некоторой степени удалось привлечь к решению ситуации в Красном море. Он также добавил, что Пекин проявляет незначительное желание поспособствовать урегулированию ситуации. Несмотря на это американские чиновники надеются, что Китай все же примет меры, ведь безопасность в Красном море является критически важной для экспорта китайских товаров.

Напомним, вооруженные силы США и Великобритании в ночь на 23 января снова нанесли удары по военному потенциалу йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Было поражено восемь объектов хуситов в Йемене.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки снова внесло йеменских хуситов в список террористических группировок. Таким образом хуситы получат статус специально назначенного глобального террориста (SDGT).

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января в Белом доме проинформировали, что военнослужащие США нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Были поражены противокорабельные ракеты боевиков.

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