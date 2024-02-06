Иран может изготовить ядерное оружие всего за неделю: опубликован тревожный отчет

Иран может "выйти из-под контроля" и произвести достаточное количество оружейного обогащенного урана для ядерного оружия за неделю. Для этого страна использовала бы только 60% своих запасов, а остальное могут потратить на изготовление шести боеголовок за один месяц.

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К такому выводу пришли в новом отчете Института науки и международной безопасности (ISIS), пишет The Jerusalem Post. Исследователи забили тревогу из-за близости Ирана к созданию ядерного оружия и повысили уровень угрозы "Чрезвычайной опасности" – впервые с начала слежки за иранской ядерной программой в 1990-х годах.

В документе отметили, что страна "имеет более чем достаточно... высокообогащенного урана (ВЗУ) для непосредственного изготовления ядерной взрывчатки". И хотя это не единственный компонент этого вида оружия, труднее всего достать обычно именно его.

"Если бы Иран захотел еще больше обогатить свой 60-процентный уран до 90-процентного оружейного урана (ЗЗУ)... он мог бы сделать это быстро", – говорится в докладе.

Специалисты констатировали, что изготовление ядерного оружия в этой стране могло бы занять всего неделю. Более того, используя оставшиеся запасы обогащенного урана, страна "могла бы иметь в целом достаточно оружейного урана для шести боеголовок за один месяц, а после пяти месяцев производства оружейного урана – для двенадцати".

Изготовление самого оружия и систем для его транспортировки заняло бы больше времени, но ненамного. А учитывая, что Иран не сотрудничает с международными ядерными инспекторами в течение последних нескольких лет, очень вероятно, что мир вовремя не заметит такую деятельность и не сможет предотвратить ее успех.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Напомним, что ранее в МАГАТЭ также признали, что Иран не только ускоряет производство обогащенного урана, но уже его достаточно для производства оружия. В Международном агентстве по атомной энергии это "вызывало беспокойство". Между тем, в Иране утверждают, что их производство урана направлено на потребности атомной энергетики.

– Также Иран похвастался, что держит четыре военных флотилии в международных водах. Какие именно задачи они там выполняют, в ВМС не уточнили, но заверили, что "действуют, несмотря на сговор врагов".

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