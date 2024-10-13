Ураган 'Милтон' нанес ущерб на $50 млрд и оставил миллионы людей без света: фото и видео колоссальных разрушений

Ураган "Милтон", который обрушился на Флориду в США, унес жизни по меньшей мере десяти человек и принес масштабные разрушения побережью штата. Более 3 млн человек остались без света.

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Размер нанесенного ущерба оценивается примерно в 50 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге по реагированию американского правительства на ураганы "Милтон" и "Хелен".

"Это третий крупный шторм, обрушившийся на Флориду, за три месяца. И эксперты оценивают, что, по предварительным оценкам, ущерб от одного только урагана "Милтон" составил около 50 млрд долларов", – сказал он.

Байден добавил, что федеральные и местные чиновники "делают все возможное", чтобы помочь пострадавшим в восстановлении.

По его словам, основное внимание он поручил уделить срочному восстановлению электроснабжения и расчистке завалов.

"Милтон" оставил без электричества более 3 млн человек, но благодаря самоотверженности 50 тыс. рабочих линий электропередач – 50 тыс. рабочих линий электропередач из 43 штатов и Канады активизировались и приехали, чтобы помочь и восстановить – они уже восстановили электроснабжение 1 млн человек", – сказал американский лидер.

Армейский корпус и Национальная гвардия Флориды работают на местах, помогая убрать мусор и расчистить дороги для доставки продуктов питания, воды, брезента и спасательных средств.

"Береговая охрана возглавляет усилия, чтобы снова открыть порт Тампа, и они проделали хорошую работу, потому что это порт, который доставляет много топлива, которое идет в регион, и товаров, которые необходимы. Это критически важно для экономики региона", – сказал Байден.

Как сообщает AP, жители Флориды провели большую часть субботы в поисках бензина, поскольку штат охватил дефицит топлива.

В Сент-Питерсберге десятки людей выстроились в очередь на заправке, где не было бензина, в надежде, что он скоро появится.

"Они сказали мне, что у них есть газ, но они не знают, когда он будет здесь. У меня нет выбора. Мне придется сидеть здесь весь день с ней, пока не будет газа", – рассказал журналистам Дэниел Торнтон, который прибыл на заправку в семь утра с 9-летней дочерью Магнолией и все еще ждал четыре часа спустя.

Губернатор Рон ДеСантис сообщил журналистам в субботу, что штат открыл три пункта распределения топлива и планирует открыть еще несколько. Жители могут получить по десять галлонов (37,85 литров) каждый бесплатно, сказал он.

"Очевидно, что как только подача электроэнергии восстановится... и порт Тампа откроется, вы увидите, как поступит топливо. Но в то же время мы хотим дать людям другой вариант", – сказал ДеСантис.

Власти пополняли запасы топлива на местных заправочных станциях за счет государственных запасов и предоставляли генераторы станциям, оставшимся без света.