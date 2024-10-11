Во Флориде люди находят аллигаторов в затопленных домах и авто после мощного урагана. Видео

9 октября на Флориду обрушился ураган "Милтон", нанесший значительный ущерб, затопив многочисленные дома и оставив тысячи людей без электричества. Однако, кроме разрушений, местные жители столкнулись с неожиданной угрозой – аллигаторами, проникшими в затопленные районы.

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В частности, люди находят аллигаторов в своих домах и авто. Об этом пишет Daily Mail.

Одним из шокирующих случаев стало нападение аллигатора на автомобиль во время наводнения. В видео, распространяемом в соцсетях, видно, как пассажир открывает дверь авто и неожиданно замечает большого хищника, пытающегося прокусить переднюю шину.

Еще один инцидент произошел, когда местный житель вернулся в свой затопленный дом и обнаружил, что внутри его ждет нежелательный гость. В видео видно, как он открывает дверь, а внутри его ждет рептилия, стоящая в воде. Несмотря на неожиданную встречу, аллигатор оставался спокойным и не проявлял агрессию.

Эксперты предупреждают, что во время ураганов и наводнений дикие животные, такие как аллигаторы и крокодилы могут стать дезориентированными и оказаться в необычных для них местах – в городах и жилых районах. В таких ситуациях они могут быть очень агрессивными из-за стресса, поэтому людям советуют быть осторожными.

Достигший третьей категории ураган "Милтон" нанес значительные разрушения во Флориде. Стихия повлекла за собой массовые отключения электричества, наводнения и эвакуацию тысяч людей.

Как сообщал OBOZ.UA, ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных штормов, зарегистрированных на побережье Мексиканского залива во Флориде. Разрушения в штате катастрофические, без света остались несколько миллионов домов и предприятий.

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