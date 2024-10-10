В США из-за урагана 'Милтон' погибли по меньшей мере двенадцать человек: миллионы домов остались без электроснабжения

В результате урагана "Милтон", обрушившегося в ночь на четверг на западное побережье штата Флорида в США, погибли по меньшей мере двенадцать человек. Несколько миллионов домов остались без электроснабжения.

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Об этом сообщает в четверг, 10 октября, NBCnews. Журналисты ссылаются на информацию от местных властей.

По данным PowerOutage.us, более 3 миллионов потребителей были обесточены. Милтон двигался в Атлантический океан в четверг утром после выхода на сушу предыдущего вечера в качестве шторма категории 3 в Сиеста-Ки, примерно в 70 милях к югу от Тампы.

По меньшей мере, шесть смертей подтверждены в округе Сент-Люси на атлантическом побережье штата. По меньшей мере, два человека погибли в Санкт-Петербурге во время шторма, сообщила полиция. По словам шерифа, по меньшей мере три человека погибли в округе Волусия. Один человек погиб в округе Ситрус после того, как на его автомобиль упало дерево, сообщили в дорожном патруле Флориды.

На фотографиях и видео видно, как дома затонули в мутной паводковой воде, жители пытались эвакуироваться на небольших лодках, дороги были разбиты на куски, а обломки разбросаны по всем направлениям.

Штормовой ветер был особенно интенсивным в Венис-Бич в округе Сарасота, где он достигал максимальной скорости 107 миль в час. В Санкт-Петербурге было зафиксировано потрясающие 18,31 дюйма осадков, что соответствует порогу, выпадающему 1 раз в 1000 лет.

Отмечается, что "Милтон", практически прошедший сухопутную часть суши штата Флорида с запада на восток, все еще сохраняет силу урагана. Разрушения, которые принесла стихия, можно будет оценить в ближайшие сутки, однако уже сейчас понятно, что кое-где ее последствия серьезны.

Ранее в сети показали, как ураган "Милтон" добрался до курорта Disney World во Флориде, США. 9 октября к штату приблизился шторм 3-й категории. Разрушения, вызванные ураганом, оставили без электричества более трех миллионов домов и предприятий.

OBOZ.UA также писал о том, как ураган "Милтон" накрывает Флориду, миллионы людей остались без света, есть жертвы: "Разрушения катастрофические".

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