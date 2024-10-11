В США спасли мужчину, который дрейфовал на холодильнике в заливе после урагана "Милтон". Видео

В Мексиканском заливе 10 октября после урагана "Милтон" спасли мужчину, который выжил в море, цепляясь за холодильник. Его обнаружили примерно в 30 милях (48 километрах) от Лонгбоут-Ки (округ Сарасота) на западном побережье американского штата Флорида.

Видео дня

Спасательную операцию успешно провел экипаж вертолета авиабазы ​​Майами 65 Береговой охраны США (USCG). Соответствующим видео поделилась в соцсетях пресс-служба USCG.

Со ссылкой на представительницу Береговой охраны Николь Гролл в The Guardian сообщили: мужчина находился на борту рыболовного судна, которое вышло из строя 9 октября у Мадейра-Бич (Флорида), за несколько часов до того, как ураган обрушился на сушу.

Через радио он смог связаться со станцией USCG в соседнем Сент-Питерсберге, прежде чем связь была потеряна около 18:45 среды.

В четверг мужчину нашли и спасли в 30 милях (48 километрах) от Лонгбоут-Ки. Его доставили в больницу города Тампа. Личность потерпевшего не разглашается.

"Этот человек выжил в ситуации, кошмарной даже для самого опытного моряка", – сказала представительница USCG Дэна Грейди.

На видео, запечатлевшем всего 15 секунд операции, видно, как спасатель на тросе спускался с вертолета в воду. В это время мужчина держался за открытый холодильник.

Напомним: по меньшей мере 12 человек погибли во Флориде в результате урагана "Милтон" и 19 торнадо, связанных с этим разрушительным природным явлением.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жители Флориды столкнулись с неожиданной угрозой – аллигаторами, проникшими в затопленные после стихии районы.

– В сети показали, как шторм 3-й категории добрался до флоридского курорта Disney World. В целом разрушения, вызванные ураганом, оставили без электричества более трех миллионов домов и предприятий.

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