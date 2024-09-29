Уничтожено почти все руководство: ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию еще одного командира "Хезболлы"

В результате уничтожения центрального штаба "Хезболлы" на юге Бейрута (Ливан) были ликвидированы более 20 террористов разных рангов, помимо лидера поддерживаемой Ираном террористической группировки Хасана Насраллы. Один из них – Али Караки, командующий Южным фронтом "Хезболлы".

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Успешную операцию Армия обороны Израиля совершила 27 сентября. 29-го числа пресс-служба ЦАХАЛа поделилась деталями о ее результатах.

Сообщается, что атаку провели израильские Военно-воздушные силы под руководством Разведывательного управления.

В подземной штаб-квартире в Бейруте, расположенной под гражданскими зданиями, находилось основное руководство группировки, ответственное за нападения на Израиль.

Среди уничтоженных террористов:

– Хасан Насралла – генеральный секретарь "Хезболлы";

– Али Караки – командующий Южным фронтом "Хезболлы";

– Ибрагим Хусейн Джазини – начальник личной охраны Насраллы;

– Самир Тауфик Диб – давнее доверенное лицо Насраллы и его советник;

– Абед аль-Амир Мухаммад Саблини – ответственный за наращивание сил "Хезболлы";

– Али Нааф Аюб – ответственный за координацию огневой мощи группировки;

– Аббас Нилфорушан – заместитель командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (Иран).

Ликвидацию Караки, который был ответственным за военную деятельность террористической группировки на юге Ливана, в "Хезболле" подтвердили в воскресенье, 29 сентября. Кстати, за четыре дня до смерти – 23 сентября – он уже пережил покушение. Тогда убить командира не удалось.

Добавим, что 28 сентября в районе Дахия (Бейрут) авиаударом был уничтожен еще один высокопоставленный представитель "Хезболлы" – Набиль Каук.

А 26 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в ливанской столице Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

Как писал OBOZ.UA:

– В сети обнародовали видео с последствиями авиационного удара израильской армии по бункеру Хасана Насраллы. На месте штаб-квартиры боевиков образовался кратер глубиной около 70 метров.

– Пока неизвестно, кто станет новым лидером ливанской группировки. Есть предположение, что "Хезболлу" может возглавить Хашем Сафидин, двоюродный брат Насраллы. В настоящее время он занимает вторую по важности позицию в преступной организации.

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