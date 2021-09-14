Умерла мать британского премьера Бориса Джонсона: она страдала от серьезной болезни

Мать премьер-министра Британии Бориса Джонсона, художница Шарлот Джонсон-Уаль умерла на 80-м году жизни. Женщина скончалась в больнице Лондона.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщило издание The Telegraph. Причина смерти матери политика не уточняется. В последние годы она страдала от болезни Паркинсона.

Политики в Британии выразили свои соболезнования Джонсону. "С прискорбием узнал о потере премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье", – написал в Twitter Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии. Соболезнования также выразила председатель консервативной партии Аманда Миллин.

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Джонсон-Вал была дочерью известного британского юриста Джеймса Фосетта, он возглавлял Европейскую комиссия по правам человека на протяжении 1972-1981 годов. Со своим супругом Стенли Джонсоном они познакомились в Оксфордском университете, а затем поженились в 1963 году. В браке у пары родилось четверо детей, включая Бориса Джонсона.

Они развелись в 1979 году. Через девять лет Шарлотта Джонсон вышла замуж за американского историка по имени Николас Вал. Пара переехала жить в Нью-Йорк. Диагноз болезнь Паркинсона женщине поставили в 40 лет.

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