В Киеве в детском лагере "Артек" умер 12-летний мальчик

В детском лагере "Артек", который расположен в Пуще-Водице, 12 сентября скончался 12-летний Павел Т. Ребенок приехал на отдых из города Кропивницкий.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причины смерти мальчика пока не установлены.

"Утром, около 9:00, ребенка осмотрел врач – мальчик обратился с жалобой на недомогание – и медик оставил его в палате. Около 12:00 врач зашел проведать несовершеннолетнего и увидел, что тот не дышит – несмотря на усилия и реанимационные мероприятия, житель Кропивницкого скончался. Тело отправлено на экспертизу", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что Павел жил вместе с отцом, который и занимался его воспитанием. Несмотря на то, что у семьи есть проблемы с финансами, мужчина старался дать своему сыну все необходимое.

В полиции Киева нам подтвердили информацию о смерти ребенка и сообщили, что ее причины установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в городе Гайсин на Винниччине трое детей отравились грибами. Мать вызвала скорую помощь только на пятый день болезни.