В Японии умер самый старый человек в мире: как выглядела Томико Итоока, которая пережила две мировые войны

В возрасте 116 лет отошла в засветы японская пенсионерка Томико Итоока, которая в августе 2024-го попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Ее жизнь оборвалась в доме престарелых в городе Ашия, где она приживала в последнее время.

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Как отметили представители власти, рекордсменка умерла из-за естественных причин, пишет BBC. Почитая память японки, мэр города Рёсуке Такасима отметил, что своей долгой жизнью она дарила всем окружающим "отвагу и надежду к лучшему".

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в японском городе Осака. Она была самым старшим ребенком в семье и имела трех младших братьев и сестер. В течение жизни рекордсменка была очень активным человеком, поэтому дважды покорила вершину горы Онтаке высотой 3,067 метра.

В возрасте 20 лет Томико Итоока вышла замуж за своего избранника, в браке с которым родила четырех детей. Во время Второй мировой войны женщина руководила офисом текстильной фабрики любимого, который, к сожалению, умер в 1979 году.

Стоит отметить, что даже в старшем возрасте рекордсменка не перестала вести активный образ жизни. В 80 лет долгожительница несколько раз совершила паломническое путешествие по 33 буддийским храмам по маршруту Сайгоку Каннон. А уже в 100-летнем возрасте смогла подняться по каменной лестнице религиозного сооружения в городе Ашия без палки.

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