Умер генеральный секретарь 'Репортеров без границ' Кристоф Делуар: чем он был известен

В субботу, 8 июня, в Париже ушел из жизни генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар. Мужчине было всего 53 года.

Об этом сообщили на сайте RSF. Там отметили, что Делуар скончался после тяжелой болезни.

"Мы шокированы, ошеломлены и полны боли от этой слишком ранней смерти", – сказала Аня Остерхаус, управляющий директор немецкого филиала "Репортеров без границ".

Кристоф Делуар возглавлял RSF на международном уровне в течение 12 лет – с 2012 года. В 2018 году он основал Форум информации и демократии – инициативу, выступающую за верховенство права и свободную прессу как основу каждой демократии.

"Он сделал организацию пригодной для будущего в то время, когда дезинформация и нападения на журналистов все больше угрожают свободе прессы, и когда автократии пытаются задушить свободную прессу. Мы глубоко благодарны ему за его непрекращающуюся преданность свободе прессы", – отметила Остерхаус.

Она добавила, что правление и вся команда RSF Germany "глубоко встревожены", и мыслями они вместе с семьей Делуара.

По словам Остерхаус, "Репортеры без границ" продолжат свою работу в том же духе и будут продолжать работать по всему миру над укреплением и поддержкой журналистики.

Кристоф Делуар родился во Франции в муниципалитете Паре-ле-Моньяле в семье учителей. Он был журналистом, автором и редактором, а с мая 2008 по июль 2012 работал директором Центра подготовки журналистов (CFJ). После этого и до самой смерти Деруар являлся генеральным секретарем организации "Репортеры без границ".

"Репортеры без границ" (RSF) – это международная некоммерческая организация, расположенная в Париже, мандат которой заключается в защите и продвижении свободы информации по всему миру.

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