"Умеет находить компромиссы": Шелест назвала вызовы, стоящие перед Рютте на должности генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте, избранный следующим генеральным секретарем НАТО, это человек, который может находить компромиссы и баланс – это было понятно по его внутренней политике. Поэтому есть надежда, что он сможет объединить разные позиции внутри Североатлантического альянса.

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Об этом OBOZ.UA сообщила Анна Шелест, директор Программы студий безопасности ОО "Совет внешней политики "Украинская призма". Она пояснила: не стоит ни переоценивать, ни недооценивать роль генсека НАТО.

"Генеральный секретарь – это все же лицо, главная задача которого координировать позиции всех остальных. Если вдруг будет серьезная оппозиция от одной или другой страны, то независимо от того, какой генеральный секретарь, конечно, позиция не будет более решительной", – отметила она.

Основные вызовы перед Рютте в целом будут теми же, что и у Йенса Столтенберга.

"Это переосмысление роли самого Альянса. Те вызовы, которые сегодня стоят перед ними, начиная от производства снарядов, готовности Вооруженных сил, до согласования позиций отдельных членов (потому что позиция Венгрии никуда не девается)... Это все будет и дальше, но это и, конечно, вызов переосмысления того, кто есть Российская Федерация. Мы это уже видели в стратегии обновления, мы видим это постепенно в документах, но, с другой стороны, это будет все сложнее и сложнее", – сказала Шелест.

Напомним: Рютте был избран следующим генсеком НАТО 26 июня. Официально он вступит в должность 1 октября 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Марк Рютте имеет четкую и последовательную политику в отношении Украины. Политик поддерживает наше государство с 2014 года.

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