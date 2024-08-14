В Германии выдали ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах 'Северных потоков'

В Германии выдали первый ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к взрывам российских газопроводов Nord Stream в Балтийском море. Последнее известное место пребывания подозреваемого, тренера по дайвингу Владимира З., – Польша.

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Кроме него, подозревают еще двух украинцев – супругов, создавших школу дайвинга в Киеве, все трое подозреваемых свою причастность к подрыву газопроводов категорически отрицают. Подробности сообщает немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau.

Первый ордер на арест одного из трех подозреваемых в подрыве Nord Stream украинцев генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель получил почти через два года после того, как подрыв был совершен. Как установили журналисты ряда немецких изданий, следящих за ходом расследования, речь идет о Владимире З., украинце, который в последнее время находился в Польше, недалеко от Варшавы.

Также следствие подозревает в причастности к подрывам еще двух граждан Украины, Евгения У. и его супругу Светлану, создавших в Киеве школу дайвинга. Они, по мнению следователей, могли погружаться на дно Балтийского моря, чтобы прикрепить взрывчатку к трубопроводам.

Как отмечает Tagesschau, информация о возможной причастности супругов из Киева к подрыву базируется, в частности, и на данных, полученных от иностранных разведок. Евгений и Светлана У. в поле зрения немецких следователей попали из-за того, что в сентябре 2022 года путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда".

"Следователи из Федерального управления криминальной полиции (BKA) и федеральной полиции, похоже, достигли прорыва в одном из самых впечатляющих дел за последние десятилетия. В то время как Швеция и Дания уже прекратили расследование дела в начале года, федеральный генеральный прокурор продолжил его производство по подозрению в "преднамеренном вызове взрыва" и "саботаже". Пресс-секретарь генерального прокурора оставила вопрос об ордере на арест без ответа", – сообщает Tagesschau.

С подозреваемыми немецкие следователи определились спустя год после выведения из строя Nord Stream. Однако массив доказательств, достаточных для получения ордера на арест одного из них, Владимира З., удалось собрать только к лету 2024 года. Когда судья Федерального суда в начале июня выдал ордер на арест подозреваемого, немецкая прокуратура обратилась к власти Польши с надеждой на помощь в задержании Владимира З.

"Ответа польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи, как отмечается, не было. Неизвестно, почему польские власти не арестовали Владимира З. Согласно общим правилам европейского ордера на арест, который Германия и Польша считают обязательным, арест должен был производиться в течение 60 дней без дальнейшего рассмотрения со стороны Польши. Срок истек", – отмечают журналисты.

Tagesschau отмечает, что в последнее время украинец, вероятно, скрывался. На данный момент его местонахождение немецким следователям неизвестно, как неизвестно и то, вернулся ли он на родину.

В то же время немецкие журналисты смогли дозвониться Владимиру З. Тот, услышав, в чем его подозревают, был крайне удивлен. И категорически отрицал свою причастность к диверсии.

Согласно информации немецких СМИ, важную роль в сообщении о подозрении Владимира З. сыграл белый фургон, который, вероятно, 8 сентября 2022 года привез в немецкий город Рюген нескольких украинцев и водолазное снаряжение. В этом же городе останавливалась яхта "Андромеда", на которой путешествовали супруги У. Водитель фургона якобы опознал Владимира З. как одного из пассажиров.

А уже 26 сентября 2022 года три из четырех ниток двух газопроводов Nord Stream были разрушены на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря. В течение многих лет значительная часть российского газа поставлялась в Германию двумя трубами "Северного потока-1". Многие страны Восточной Европы и Запада не раз критиковали проект и предупреждали о геополитических последствиях обхода Восточной Европы.

На фоне агрессии против Украины и конфликтов с Западом Москва приостановила поставки газа через "Северный поток-1" еще до того, как он был разрушен. А нитки "Северного потока-2" до вторжения России в Украину не были запущены.

Между тем, подчеркивает Tagesschau, определившись с подозреваемыми, немецкие следователи до сих пор не могут ответить на вопрос, причастны ли к подготовке и осуществлению диверсии украинские власти. Никаких данных о связи Владимира С., Евгения и Светланы У. с украинскими военными или спецслужбами найдено не было.

Причастность Украины к подрыву газопроводов также отрицали президент Владимир Зеленский и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В то же время в Германии заподозрили в "решающей поддержке преступления" Польшу. Так, в польском МИДе заявляли, что "не нашли никаких следов причастности к событиям" яхты "Андромеда". Экипаж яхты, утверждали в Польше, проверили во время остановки в польском Колобжеге, после чего было заявлено, что поездка носила "чисто туристический характер", украинцы "искали развлечений", а на борту не обнаружили ни одного человека, "имевшего хотя бы элементарную военную или диверсионную подготовку".

Однако в Германии заявления Польши подвергли сомнению. Немецкие следователи неоднократно обращались к польским коллегам с просьбой показать записи камер наблюдения с корта в Колобжеге, однако желаемого не добились. А недавно в Польше заявили, что никаких видео не сохранилось: все записи были удалены – как уточняет Tagesschau, до того, как истек установленный законодательством срок их хранения.

Немецкие следователи получили доступ к яхте лишь через несколько месяцев после диверсии. И, по данным Tagesschau, обнаружили на "Андромеде" образцы ДНК и отпечатки пальцев, а также "следы специального фугасного вещества, которое в основном используется военными".

По данным немецких журналистов, супруги из Киева, подозреваемые в причастности к диверсии, руководят школой дайвинга в украинской столице и устраивают дайвинг-туры за границу. В этой дайвинг-школе якобы работал Владимир З. Сами украинцы это отрицают. В ходе телефонного разговора с немецкими журналистами Светлана У. заявила, что ничего не знает об атаке на Nord Stream. В сентябре 2022 года она с мужем находилась в отпуске в Болгарии, сейчас находится в Киеве. С Владимиром З., заверила женщина, ни она, ни ее муж не знакомы.

В то же время Tagesschau отмечает, что сообщения в соцсетях Светланы и Евгения свидетельствуют об их активной патриотической позиции. Они являются участниками групп в Telegram, в частности, посвященных помощи украинским беженцам за границей, в своих аккаунтах репостят информацию о сборах для украинской армии, иногда собирая деньги на нужные военным приборы самостоятельно.

Напомним, в феврале этого года Швеция закрыла дело о подрыве российских "Северных потоков".

Основной целью предварительного расследования, которое длилось с 26 сентября 2022 года, было выяснить, были ли граждане Швеции причастны к этому преступлению и использовалась ли шведская территория для его совершения. Предварительное расследование дало органам власти полную картину происшествия и не выявило никаких признаков причастности Швеции или шведских граждан к нападению.

Дальнейшее следствие решили остановить, ведь прокуратура считает, что Швеция не имеет соответствующей юрисдикции. Это решение вызвало истерику в Москве.

Тем временем уже в апреле 2024-го страховщики решили не платить России за подорванный "Северный поток". Страховавшие российские газопроводы компании в суде заявили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсии.