Украинский моряк умер на судне у берегов Египта: появились детали трагедии

В территориальных водах Египта на борту судна умер украинец 1956 года рождения из Одессы. Судно принадлежит немецкой компании Blumenthal.

По словам морского юриста Николай Гольбина, одессит умер в конце прошлой недели, передает Униан. Он сказал, что на теле погибшего следов насильственной смерти не найдено.

"Предварительно, причина смерти – естественная", – отметил Гольбин.

Добавим, что около берегов Шри-Ланки в Индийском океане загорелось судно MSС Messina, на борту которого находились украинские моряки. В пожаре в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы Богдан Ковтуненко.

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Ранее десять украинцев стали заложниками на рефрижераторном судне THORN1, которое сломалось вблизи порта Джибути в Аденском заливе. В результате погиб один моряк, не выдержав жары.

Также 38-летний одессит, капитан сухогруза CENTURY скончался при загадочных обстоятельствах во время выполнения рейса из Шанхая в Панамский канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского капитана судна MSC CAPUCINE R, следовавшего под флагом Либерии, а также трех его помощников, тоже граждан Украины, арестовали в Турции. Всех их обвинили в контрабанде наркотиков.