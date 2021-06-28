В Индийском океане горело судно с украинцами: погиб 20-летний моряк. Фото

Около берегов Шри-Ланки в Индийском океане загорелось судно MSС Messina, на борту которого находились украинские моряки. В пожаре в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Как сообщает Seafarers Journal, ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж находится без связи. После пожара моряки находятся на аварийном судне. Всего на борту было 28 членов экипажа.

Известно, что судно MSС Messina шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание. По состоянию на 27 июня судно отбуксировали к проливу.

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По данным руководства порта Шри-Ланки, пожар потушили члены экипажа. Для этого они использовали углекислый газ. Помощь морякам оказал экипаж судна MSC Deila, которое находилось поблизости.

MSС Messina(IMO: 9074042) – контейнеровоз, построенный в 1995 году и плавающий под флагом Либерии. Длинна судна – 299,95 метра, а ширина – 37,1 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Шри-Ланке загоревшееся судно устроило крупнейшее загрязнение в истории.