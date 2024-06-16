Украинский экипаж покинул атакованное хуситами судно Verbena – Центральное командование США

Спустя два дня после ракетных ударов хуситов по украинскому сухогрузу Verbena в Красном море экипажу удалось покинуть судно. Теплоход Anna Meta, который находился недалеко от места происшествия, принял сигнал бедсвтия и предложил оказать помощь.

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Сейчас членов украинского экипажа транспортируют в безопасное место. Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США.

Йеменские хуситы, которых поддерживает в том числе Иран, 13 июня нанесли два отдельных ракетных удара по сухогрузу Verbena, принадлежащему Украине и управляемому Польшей под флагом Палау. В результате атаки на судне возник сильный пожар.

Спустя два дня экипаж подал сигнал бедствия и сообщил, что покидает корабль. Сухогруз Anna Meta откликнулся и предложил оказать помощь. Моряков эвакуировали с горящего корабля и доставили безопасное место. Стоит отметить, что экипаж был вынужден покинуть корабль из-за пожара и невозможности с ним справиться.

Примечательно, что иранский фрегат IRIN Jamaran находился всего в восьми морских милях от сухогруза Verbena, но не ответил на сигнал бедствия. В Центральном командовании США назвали действия хуситов злонамеренным и безрассудным.

Также в ведомстве добавили, что поведение террористов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. При этом в США пообещали действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал.

Напомним, йеменские хуситы отчитались о ракетном ударе по нефтяному танкеру Andromeda Star, который следовал из РФ в Индию. Боевики заявили, что продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинцев, сражающихся с Израилем в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что двое высокопоставленных должностных лиц из администрации президента Соединенных Штатов посетили Оман, где провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана. В ходе переговоров США и Ирана обсуждалась возможность избежать эскалации региональных атак террористов.

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