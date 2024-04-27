Хуситы ударили ракетами по нефтяному танкеру, следовавшему из России в Индию

Йеменские хуситы отчитались о ракетном ударе по нефтяному танкеру Andromeda Star, который следовал из РФ в Индию. Боевики заявили, что продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинцев, сражающихся с Израилем в секторе Газа.

По информации Центрального командования США, хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты в Красное море из Йемена по танкеру Andromeda Star. Об этом сообщает Reuters.

Британская фирма морской безопасности Ambrey заявила, что танкер получил незначительные повреждения. Также известно, что одна из ракет упала вблизи судна Maisha, но оно не было повреждено.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что судно Andromeda Star под флагом Панамы принадлежало Великобритании, но данные о доставке показывают, что оно было недавно продано. Его нынешний владелец зарегистрирован на Сейшельских островах. Танкер занимается торговлей, связанной с Россией. Эксперты отметили, что нефтяной танкер следовал из Приморска (РФ) в Вадинар (Индия).

Стоит отметить, что ракетный удар по танкеру Andromeda Star произошел после короткой паузы в кампании хуситов, направленной против кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией.

Напомним, иранский чиновник опроверг информацию о том, что Тегеран якобы вел тайные переговоры с Вашингтоном по ситуации в Красном море. Ранее сообщалось, что американские дипломаты пытались убедить иранскую сторону повлиять на йеменских хуситов для прекращения атак на судоходство.

Ранее сообщалось, что американские, французские и британские силы сбили десятки дронов над Красным морем. Атака произошла после того, как йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нацелились на балкер Propel Fortune и американские эсминцы в регионе.

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