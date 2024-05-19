США и Иран провели непрямые переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке – СМИ

Двое высокопоставленных должностных лиц из администрации президента Соединенных Штатов на этой неделе посетили Оман, где провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана. В ходе переговоров США и Ирана обсуждалась возможность избежать эскалации региональных атак террористов.

США представляли советник президента по темам Ближнего Востока Бретт Макгурк и исполняющий обязанности представителя США в Иране Абрам Пейли, сообщило Axios, ссылаясь на два источника. Кто представлял Иран, неизвестно. Переговоры в Омане прошли во вторник.

На переговорах США выразили свою обеспокоенность по поводу статуса ядерной программы Ирана. Также американцы пытались разъяснить возможные последствия действий Ирана и его партнеров в регионе.

Под нейтральным словом "партнеры" подразумеваются террористические группировки "Хезболла" в Ливане, боевики в Сирии и Ираке, в том числе ХАМАС, и хуситы в Йемене. А под словами действия Ирана скрыты масштабная воздушная атака Израиля и поддержка действий ХАМАС в Палестине и хуситов в Красном море.

Таким образом, можно предположить, что Америка пригрозила Ирану: в случае эскалации региональных атак террористов США будут принимать меры. Считается, что Иран пока не может иметь прямого конфликта с Америкой.

Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать переговоры в Омане. Ранее заместитель спикера Госдепа Ведант Патель рассказывал, что у администрации Байдена есть средства общаться с Ираном, "когда это необходимо". Он также говорил, что у Байдена сомневаются в достоверности информации о восстановлении в Иране программы создания ядерного оружия.

Официально Иран закрыл эту программу в 2003 году. Но неофициальные источники, включая мировое сообщество разведчиков, сообщают не только что программа работает, но и что Иран вышел на финишную прямую в создании ядерной бомбы.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Саудовская Аравия приближаются к заключению исторического пакта, который предоставит королевству реальные гарантии безопасности и наметит путь к установлению дипломатических отношений с Израилем. Указанное соглашение кардинально изменит Ближний Восток, а также удержит Иран, Китай и в определенной степени Россию.

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