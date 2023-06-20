Украинские журналисты включили звуки сирен во время выступления российского нобелевского лауреата в Германии. Видео

Украинские журналисты включили звук сирены во время выступления главного редактора российского оппозиционного издания "Новая газета", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Это произошло на Global Media Forum в Бонне (Германия).

Видео дня

Видео акции было опубликовано на странице медиагруппы "Накипело" в Facebook. По словам медийщиков, они добавили мероприятию "немного "украинского вайба" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", почему-то смутился и растерялся... Это просто напоминание, что там, где пришли россияне и звучит русский язык, всегда могут прилететь и русские ракеты и завыть сирена", – говорится в сообщении.

Журналисты напомнили, что Муратов передал финансовую часть Нобелевской премии мира 2021 года в фонд "Круг добра", который основал президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Муратов являлся главным редактором "Новой газеты" с 1995 года. В 2017 оставил пост, но в 2019 году вернулся. Является сооснователем этого издания.

В марте 2014 года подписал обращение против аннексии Крыма, а в сентябре 2020 – письмо в поддержку протестов в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты забыли выключить трансляцию и проговорились, что их наказывают за "неправильные" фразы в эфире. В итоге аудитория радиостанции услышала нервный диалог.