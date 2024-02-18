Украинские беженцы в Британии смогут продлить свои визы: назван срок

Граждане Украины, которые находятся в Великобритании, могут продлить свои визы еще на 18 месяцев. Таким правом смогут воспользоваться сотни тысяч беженцев, покинувших Украину после вторжения России.

Продление визы позволит украинцам сохранить ряд прав и доступ к услугам. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Великобритании.

Британское правительство заявило, что с начала 2025 года сотни тысяч беженцев из Украины смогут подать заявление на пребывание в Великобритании. Таким образом они смогут продолжить свое право на доступ к трудоустройству, здравоохранению и образованию.

"Эта новая схема продления виз обеспечивает уверенность украинцев в Великобритании в их будущем, поскольку эта война продолжается, и мы продолжим предоставлять убежище тем, кто бежит от конфликта", – заявил министр по вопросам легальной миграции Том Персглов.

Стоит отметить, что у Британии есть две схемы для украинских беженцев – одна для тех, чьи семьи уже находятся в Великобритании, а другая позволяет британцам предлагать жилье тем, кто спасается от войны. Министерство внутренних дел заявило, что продление виз затронет более 283 тыс. украинцев.

Напомним, в Германии разоблачили иностранцев, выдававших себя за беженцев из Украины, чтобы получить выплаты и другие льготы, в том числе жилье и питание. На лжи поймали тысячи венгров и румын.

Ранее сообщалось, что муниципалитет Драммена, пятого по величине в Норвегии, принял решение, что будет принимать беженцев только из Украины. Однако такой шаг был осужден центральными властями страны как дискриминационный, в результате чего разгорелся скандал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС действуют новые правила поддержки украинских беженцев. В некоторых странах снизили размер выплат и изменили условия проживания для украинцев.

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