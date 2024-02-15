В Германии обнаружили тысячи случаев, когда венгры и румыны выдавали себя за украинцев: на чем 'спалились'

В Германии разоблачили иностранцев, выдававших себя за беженцев из Украины, чтобы получить выплаты и другие льготы, в том числе жилье и питание. На лжи поймали тысячи венгров и румын.

Об этом пишут издания Schwäbische и Digi24. Разоблачить искателей выгоды помогло то, что они, выдавая себя за украинцев, не владели украинским языком.

"Возникло подозрение, что люди, въезжающие в страну, имеют не только украинское гражданство, но и гражданство другой страны ЕС, например, Венгрии или Румынии. Однако, если они только идентифицируют себя как граждан Украины, они имеют право на получение льгот", – сказано в сообщении.

По данным проведенного расследования, только на юго-западе ФРГ более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, а только притворяются ими. В частности, у 58 человек, которые зарегистрировались только по украинскому паспорту, было обнаружено гражданство Венгрии.

"Иммиграционные органы все чаще выявляли людей, которые общались только на венгерском языке и предъявляли недавно выданные украинские паспорта", – говорит представитель Министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.

Спикер Министерства юстиции Германии подчеркнул, что такие люди, имеющие помимо украинского другой паспорт страны ЕС, не имеют права на помощь как беженцы от полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС действуют новые правила поддержки украинских беженцев. В некоторых странах снизили размер выплат и изменили условия проживания для украинцев.

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