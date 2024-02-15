В Норвегии власти города решили, что будут принимать беженцев только из Украины: разгорелся скандал

Муниципалитет Драммена, пятого по величине в Норвегии, принял решение, что будет принимать беженцев только из Украины. Однако такой шаг был осужден центральными властями страны как дискриминационный, в результате чего разгорелся скандал.

Об этом сообщает издание Barron's. Члены городского совета Драммена, города с населением 120 000 человек, расположенного в 40 километрах к западу от Осло, проголосовали за это мероприятие на заседании поздно вечером во вторник.

Решение местных депутатов противоречило предупреждениям левоцентристского правительства Норвегии.

В связи с этим премьер-министр Йонас Гар Сторе заявил, что такое постановление не законно.

"Фундаментальная ценность состоит в том, чтобы к бегущим людям относились одинаково", – заявил глава правительства.

Эрна Солберг, лидер оппозиционной Консервативной партии (в которую входит и мэр Драммена), также заявила, что ни один муниципалитет не может решить принимать беженцев только из определенной страны.

Один из членов Центристской партии даже подал заявление в полицию против городского совета Драммена, обвинив его в "институционном расизме".

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам экономистов, в Украину после окончания войны может не вернуться 1,3-3,3 млн беженцев, которые сейчас находятся за границей. Если это произойдет, экономика страны будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год. Чтобы избежать такого сценария, Украине нужно создавать условия для возвращения людей и не только на рынке труда.

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