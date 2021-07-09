Украинки устроили голую фотосессию в Черногории и получили штраф. Фото и видео

Трех украинок оштрафовали в Черногории за голую фотосессию прямо на дороге. Каждой из них придется заплатить по 450 евро.

Об этом сообщает издание Novosti.RS. Инцидент произошел в районе поселка Шкаляри на участке региональной дороги Котор – Троица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одна из девушек поливала из шланга двух других, которые были абсолютно голые. Это действо снимали несколько мужчин.

Суд постановил, что украинки обязаны внести штраф на банковский счет бюджета Черногории.

При этом обвиняемые могут заплатить две трети предписанной суммы, если они и Управление полиции откажутся от права на подачу апелляции.

Котор – это средневековый город-крепость на берегу Которского залива Адриатического моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция города Дубай арестовала группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них были украинки.

Позднее украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили.