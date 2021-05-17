Украинка, пострадавшая в ДТП в Польше, умерла после двух месяцев в больнице

Украинка Анастасия Кочеткова из Хмельницкого спустя два месяца после ДТП скончалась в больнице Перемышля (Польша).

Она стала седьмой жертвой дорожной аварии, которая произошла в начале марта, передает "Сегодня". Отмечается, что медики боролись за жизнь женщины, она даже пошла на поправку. Причины смерти медики не сообщили.

Напомним, что в Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

Позже двое украинцев, выживших в ДТП с автобусом в Польше, рассказали о моменте аварии.

Также в Польше заявили о странном моменте перед ДТП – за несколько секунд до аварии скорость автобуса упала до 45 км в час – водитель резко начал тормозить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая на юго-востоке Польши в ДТП с украинцами погиб 9-летний ребенок. Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Другий Люблинского воеводства.