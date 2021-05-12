Украинцы попали в ДТП в Польше: погиб ребенок. Фото

На юго-востоке Польши в ДТП с украинцами погиб 9-летний ребенок. Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Другий Люблинского воеводства.

Об этом сообщает издание Onet.pl. Обстоятельства трагического события устанавливают правоохранители (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в смертельное автопроисшествие попал автомобиль Seat с тремя гражданами Украины, за рулем находилась 63-летняя женщина. Легковушка съехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком.

На место прибыли спасатели, а также вертолет скорой помощи. Известно, что ребенок получил тяжелые травмы головы, несмотря на попытки реанимации, его спасти не удалось.

О состоянии водителя и еще одного пассажира авто ничего не сообщается. Полиция Польши в обе стороны перекрывала дорогу, где произошло автопроисшествие, выясняя его обстоятельства.

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