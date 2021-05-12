Украинцы попали в ДТП в Польше: погиб ребенок. Фото
На юго-востоке Польши в ДТП с украинцами погиб 9-летний ребенок. Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Другий Люблинского воеводства.
Об этом сообщает издание Onet.pl. Обстоятельства трагического события устанавливают правоохранители (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в смертельное автопроисшествие попал автомобиль Seat с тремя гражданами Украины, за рулем находилась 63-летняя женщина. Легковушка съехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком.
На место прибыли спасатели, а также вертолет скорой помощи. Известно, что ребенок получил тяжелые травмы головы, несмотря на попытки реанимации, его спасти не удалось.
О состоянии водителя и еще одного пассажира авто ничего не сообщается. Полиция Польши в обе стороны перекрывала дорогу, где произошло автопроисшествие, выясняя его обстоятельства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань – Херсон. В салоне было 57 украинцев. Автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. Погибло 5 человек.
Еще один пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.