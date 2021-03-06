Украинцы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Польше, рассказали о моменте аварии

Двое украинцев, выживших в ДТП с автобусом в Польше 6 марта, рассказали о моменте аварии.

Как говорится в сюжете ТСН, транспортное средство бросало слева направо, пока оно не перевернулось (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в частности, свидетель ДТП Алексей Крит отметил, что был последним, кто сел в автобус. Он выбрал для себя место позади, что, возможно и спасло ему жизнь.

"Мы ехали, и автобус начало вправо-влево бросать. Я помню, как мы перевернулись на правый бок и просто нас несло по асфальту, а потом был удар – все. Возле меня сели парень с девушкой. Девушка была здесь со мной в гостинице, а парень сломал позвоночник, ноги, очень страшно", – поделился воспоминаниями мужчина.

О возможных причинах аварии – он лишь отметил, что с транспортным средством происходило что-то странное.

"Автобус вел себя неправильно, то есть, были такие какие-то непонятные маневры водителя. Возникает мысль – возможно, водитель немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", – отметил Крит.

Другой свидетель Владимир Слетинский рассказал, что с пассажирами происходило после трагедии.

"Заселили нас в отель, ну, это не отель, а общежитие учебное, приехали в полицию, ждем наши вещи, грузимся в автобус и едем в Украину. Нас 15 человек, так как несколько человек лежат в больнице с тяжелыми травмами", – сообщил он.

Кроме того, в сюжете сообщается, что несколько граждан, получивших легкие травмы и могли бы поехать домой, имеют в Польше родственников и пока решили там остаться.

Также украинские консулы сообщили, что пострадавшие в результате ДТП украинцы находятся в 6 больницах Польши. Больше всего – в городах Ярославе и Перемышле.

Известно, что алкоголя в крови водителей автобуса не выявлено.

Напомним, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань-Херсон. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

В автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей, 35 из них госпитализированы.

Сейчас автобус с 26-ю украинцами уехал из польского города Ярослав в Херсон. Многие из них имеют травмы и переломы, но транспортабельны и продолжат лечение дома. На границе украинцев будут ждать скорые – на случай потребности в оказании помощи. По Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи.

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