В Польше заявили о странной детали за несколько секунд до ДТП с украинским автобусом

За несколько секунд до ДТП с украинским автобусом в Польше его скорость упала до 45 км в час – водитель автобуса резко начал тормозить.

Об этом сообщило польское издание RMF. Как сообщил прокурор, по факту ДТП будет проводиться следствие.

"Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба водителя были трезвыми. Также в их крови не обнаружено ни наркотиков, ни других интоксикантов.

Как сообщалось, по предварительной информации, причиной смертельной аварии с украинским автобусом в Польше стало то, что водитель не справился с управлением.

Украинцы, которые выжили в ДТП с автобусом в Польше 6 марта, рассказали о моменте аварии. В частности, Алексей Крит отметил, что автобус начало вправо-влево бросать, потом он перевернулся на правый бок и его несло по асфальту, пока не случился удар.

О возможных причинах аварии – он лишь отметил, что с транспортным средством происходило что-то странное.

"Автобус вел себя неправильно, то есть, были такие какие-то непонятные маневры водителя. Возникает мысль – возможно, он немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", – отметил Крит.

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